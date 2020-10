Alleen renner Emirates en staflid AG2R besmet met corona in Giro

De coronatests rond de tweede rustdag van de Ronde van Italië hebben twee positieve resultaten opgeleverd. Dat melden organisator RCS en de internationale wielrenunie UCI. Het gaat om een renner van UAE Team Emirates en een staflid van AG2R.

In totaal werden er zondag en maandag 492 tests uitgevoerd. Nog niet bekend is om welke renner het gaat. Hij zal de Giro moeten verlaten. Op de eerste rustdag, vorige week, waren twee renners onder wie Steven Kruijswijk en zes teambegeleiders positief getest. Het was reden voor Jumbo-Visma en Mitchelton-Scott de volledige ploeg terug te trekken.

De Ronde van Italië gaat dinsdag verder met de zestiende etappe van Udine naar San Daniele del Friuli, een heuvelrit over 229 kilometer. De Portugees João Almeida is de leider, op 15 seconden gevolgd door de Nederlander Wilco Kelderman.