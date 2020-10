Einde seizoen motorcrosser Coldenhoff door rugletsel

Motorcrosser Glenn Coldenhoff komt dit seizoen niet meer in actie in de MXGP. De Brabander bevestigde dat op Instagram. Hij ligt in het ziekenhuis van Herentals in België met breukjes in twee rugwervels.

De 29-jarige Coldenhoff kwam afgelopen zondag ten val in de kwalificatie van de Grote Prijs van Vlaanderen op het circuit van Lommel. Hij bleef lang liggen, kon niet zelfstandig opstaan en werd vervolgens per brancard afgevoerd.

“Een klein foutje kan grote gevolgen hebben”, schrijft de motorcrosser. “Helaas hoort het bij onze sport. Ik was na mijn val even het gevoel kwijt in mijn armen, maar dat gevoel kwam na enkele minuten weer terug. Jammer genoeg is mijn seizoen voorbij, want ik voelde me sterker dan ooit.”

Het WK in de koningsklasse MXGP telt nog vijf grands prix. Coldenhoff zakte door het missen van de cross in Lommel naar de zesde plaats in de tussenstand. Hij was dit seizoen eenmaal de beste en dat was in de Grote Prijs van Letland.