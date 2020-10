Het spookt niet meer in het hoofd van schaatskampioene Ter Mors

Drievoudig olympisch schaatskampioene Jorien ter Mors (30) reed vorig seizoen vol twijfels haar nationale en internationale wedstrijden. Moest ze stoppen, vanwege haar mentale en fysieke problemen, of toch nog doorgaan richting de Winterspelen van Peking 2022? Haar sterke vechtersmentaliteit hield haar overeind.

“Het was geen gemakkelijke periode, maar ik wilde doorzetten”, zegt de kopvrouw van Team IKO tijdens de digitale ploegpresentatie. “Je weet dat er uiteindelijk wel weer betere tijden aankomen en dat het ook met mijn knie weer beter zou gaan. Daar doe je het dan voor. Maar ik heb het ook vooral voor de Olympische Spelen gedaan. Daar liggen nog steeds mijn hoofddoelen.”

Ter Mors begon vorig jaar nog wel heel bemoedigend aan haar eerste seizoen na haar knieoperatie in oktober 2018. Ze won als vanouds de 500, 1000 en 1500 meter tijdens de wereldbekerkwalificatie in Thialf. Daarna viel ze echter ver terug. De veelzijdige Twentse schaatsster, die stopte met shorttrack na het olympisch brons in 2018 (aflossing), werd in december ziek in Kazachstan en had het privé zwaar na een verbroken relatie. Bovendien speelde haar rechterknie weer op. Door die opeenstapeling van problemen zag Ter Mors het schaatsleven soms even niet meer zitten.

“Het traject met mijn knie kostte me sowieso mentaal heel veel energie. Ik was continu bezig geweest met revalideren, vechten voor die knie, om beter te worden. Dan raak je uitgeput en als je er dan ook nog privĂ© een klap overheen krijgt, wordt het extra moeilijk. Toen was het schaatsen bijna klaar voor mij. Er spookten allerlei dingen door mijn hoofd. Wat wil je nog? Wat wil je nog bereiken, wat valt er nog te winnen en is dat nog haalbaar? Dat zat continu in mijn achterhoofd. Je bent en blijft tenslotte een mens, het houdt een keer op.”

Op inzet en karakter maakte Ter Mors haar rammelende seizoen toch nog moedig af met een zevende plaats bij de WK sprint in Hamar. Daarna stapte ze, naar eigen zeggen, een nieuwe wereld in dankzij haar volledig meewerkende rechterknie, en een nieuwe relatie. “Ik kan weer hele trainingsschema’s draaien en dat is me sinds de Winterspelen van 2018 niet meer gelukt. Ik moest in de afgelopen jaren de frequentie en de intensiteit steeds terugschroeven, omdat die knie een belemmering vormde. Maar nu bereik ik weer mijn grenzen op basis van mijn trainingsarbeid. Ik heb in de afgelopen zomer veel meer kunnen doen dan in de laatste jaren.”

Bij de NK afstanden, die over anderhalve week in Thialf beginnen, start Ter Mors met een hernieuwde ambitie en conditie. “Ik ben benieuwd waar ik nu sta. Ik kijk dit seizoen verder nog niet te veel vooruit. Dat lijkt me niet zo verstandig in deze coronatijden.”