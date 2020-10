Masterstoernooi Parijs bevestigt komst Nadal

Tennisser Rafael Nadal twijfelde na het veroveren van de titel op Roland Garros openlijk over de rest van zijn seizoen, maar geeft nu aan uit te kijken naar het Masterstoernooi van Parijs. De organisatie van het indoortoernooi bevestigt de deelname van de Spanjaard.

“Ik weet niet wat ik ga doen na Roland Garros”, vertelde Nadal (34) tien dagen nadat hij Novak Djokovic in de finale in Parijs had verslagen. “Ik kan niet vertellen of ik opnieuw ga spelen in de komende twee maanden, of niet.”

Aan die onduidelijkheid heeft hij dinsdag een einde gemaakt door te bevestigen dat hij traint voor opnieuw een toernooi in de Franse hoofdstad. “Het is tijd voor het binnenseizoen, en ja, ik maak me klaar voor Parijs,” laat Nadal op zijn Twitter-account weten.

Nadal veroverde deze maand zijn dertiende titel op Roland Garros, alweer zijn twintigste grandslamtitel. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met Roger Federer. Nadal heeft het Masterstoernooi in Parijs nog nooit gewonnen.

Het toernooi is gepland van 2 tot 8 november. Of het toernooi te lijden zal hebben onder de coronamaatregelen in de Franse hoofdstad moet nog blijken.