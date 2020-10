Minder toeschouwers bij Formule 1-race Portugal

De opleving van het coronavirus in Portugal heeft ook gevolgen voor de Grote Prijs in de Formule 1, die dit weekeinde zijn debuut maakt op het Autodromo do Algarve nabij Portimão. Er mag beduidend minder publiek bij dan aanvankelijk de bedoeling was.

Voor de Formule 1-race, voor het eerst sinds 1996 weer op Portugese bodem, waren 46.000 kaartjes verkocht, maar directeur Paulo Pinheiro van het circuit zei zondag al dat het maximale aantal bezoekers zou dalen naar 27.500. Dat kunnen er wel eens nog veel minder worden, want maandag ging Portugal over de 100.000 besmettingen heen sinds de uitbraak van Covid-19.

De Formule 1 begon het ingekorte seizoen dit jaar zonder publiek. Pas bij de negende race, de Grote Prijs van Toscane op het circuit van Mugello, waren voor het eerst een paar duizend toeschouwers welkom. Bij de Grote Prijs van Rusland in Sotsji en de Grote Prijs van de Eifel op de Nürburgring mochten enkele tienduizenden bezoekers naar binnen. Portimão zou aanvankelijk de meeste toeschouwers tot nog toe toelaten, maar de golf van nieuwe besmettingen verhindert dat nu.