Ook KNVB begint met eSports, Weijland eerste bondscoach

De KNVB begint met E_Oranje, een Nederlands elftal voor digitale voetballers. Koen Weijland is aangesteld als E_Bondscoach. Met dit nieuwe aanbod van digitaal voetballen wil de KNVB de beleving van de voetbalfans vergroten en een zo groot mogelijk aantal fysieke voetbalfans en E_voetballers bereiken en verbinden, meldt de voetbalbond.

“Uit onderzoek is gebleken dat er een grote overlap is tussen voetballers en E_voetballers”, zegt Jean-Paul Decossaux, directeur commercie bij de KNVB. “De nieuwe generatie ziet geen verschil tussen online en offline. Digitaal voetballen maakt deel uit van hun voetbalbeleving. Het is dus niet meer dan logisch dat de KNVB met z’n tijd meegaat. Met de komst van E_Oranje hopen wij meer jongeren eerder en langer aan onze sport te binden.”

De 28-jarige Weijland is vijfvoudig Nederlands kampioen van het spel FIFA en de eerste E_voetballer die daarmee een profcontract verdiende. “Toen ik tien jaar geleden met professioneel gamen begon, had ik nooit gedacht een club te vertegenwoordigen, laat staan dat ik bondscoach zou worden. Mooi dat de KNVB nu de meerwaarde van E_voetbal inziet. Veel voetballers gamen zelf ook, kijk naar het Nederlands elftal, waar de spelers hun PlayStations overal mee naartoe nemen. Het is niet het één of het ander. Als E_Bondscoach bepaal ik straks niet wie E_Oranje gaat vertegenwoordigen, maar zorg ik wel voor een zo eerlijk mogelijk selectieproces en de beste activiteiten om goed te kunnen presteren. Zowel fysiek als digitaal.”