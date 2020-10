Ritwinnaar Roglic blij met ‘geweldige’ ploeggenoot Kuss

Ritwinnaar Primoz Roglic (Jumbo-Visma) roemt zijn Amerikaanse ploeggenoot Sepp Kuss voor zijn sterke optreden tijdens de slotklim van de eerste etappe in de Ronde van Spanje. “Sepp was geweldig vandaag”, aldus de Sloveen die met de zege direct de rode leiderstrui in handen heeft. “Het team liet vandaag zien heel sterk te zijn.”

De Nederlandse ploeg zat met Roglic, Kuss, Tom Dumoulin en George Bennett goed voorin tijdens de finale. Toen de Amerikaan versnelde, moest onder anderen Dumoulin passen. “Het was een zware etappe waarin iedereen op de laatste klim vol gas ging”, vervolgde Roglic. “We waren allemaal aan het afzien.”

In de laatste 2 kilometer na de top viel Roglic aan en beloonde het knappe voorwerk van Kuss met de ritzege. “Ik ben blij dat ik uiteindelijk de etappe kon winnen. Of ik de rode trui net als vorig seizoen tot het einde weet vast te houden? Laten we beginnen met dag twee. Het is een gek seizoen met veel races achter elkaar. Ik wil hier gewoon genieten en zoveel mogelijk winnen met de ploeg.”

Kuss (26) beleefde tijdens de Vuelta van vorig jaar zijn doorbraak. “Ik reed toen goed en heb daar veel zelfvertrouwen uitgehaald. De Vuelta is mijn favoriete ronde van het jaar.” De Amerikaan was tevreden met zijn bijdrage tijdens de openingsrit. “We probeerden als ploeg veel aan te vallen omdat we wisten dat Primoz een goede kans zou maken na de top van de klim. Dat hij het afmaakt is geweldig. Samenwerken en winnen met Primoz is heel fijn.”