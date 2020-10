Roglic heeft leiderstrui in Vuelta meteen weer te pakken

Wielrenner Primoz Roglic heeft dinsdag de eerste etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De Sloveen (Jumbo-Visma) kwam na 173 kilometer als eerste aan in finishplaats Arrate, na een steile slotklim in een kletsnat Baskenland. Daarmee heeft de winnaar van vorig jaar ook de rode leiderstrui weer in handen. De Ecuadoraan Richard Carapaz werd tweede, de Ier Daniel Martin derde.

De Nederlandse ploeg Jumbo-Visma was met Roglic, Tom Dumoulin, Sepp Kuss en George Bennett goed vertegenwoordigd op de slotklim. Daar moest Dumoulin na een versnelling van zijn ploeggenoot Kuss passen. De Nederlander finishte op 51 seconden van winnaar Roglic.

Grote verliezers waren Christopher Froome, een van de kopmannen van team Ineos-Grenadiers, en de Fransman Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Beide kanshebber voor de eindzege verloren vele minuten op de klassementsmannen.

Tijdens de heuvelachtige rit moesten direct drie renners opgeven. De Belgische Ilan van Wilder (Team Sunweb), Alexandre Geniez en Mathias Frank (beiden AG2R La Mondiale) stapten af vanwege fysiek ongemak. De Fransman Geniez en diens Zwitserse ploeggenoot kwamen ten val en konden niet meer verder. Ook Daniel Martínez en Michael Woods, kopmannen van EF Pro Cycling, kwamen ten val in de openingsetappe. Het duo kon echter doorrijden.

Aanvankelijk hadden de organisatoren van de Vuelta de eerste drie etappes in Nederland gepland. Vanwege de coronapandemie ging dat plan niet door, en startte de Vuelta in Baskenland met een etappe die oorspronkelijk als vierde rit verreden zou worden.