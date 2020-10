Sloveen Tratnik wint zestiende etappe in Giro d’Italia

De Sloveen Jan Tratnik heeft de zestiende etappe van de Ronde van Italië gewonnen. Het was een rit met tal van heuvels van Udine naar San Daniele del Friuli. Ook kort voor de streep ging het nog even steil omhoog. Daar liet de renner van Bahrain-McLaren zijn medevluchter Ben O’Connor achter. De Australiër van NTT bereikte nog wel als tweede de finish.

Tratnik (30) en O’Connor maakten eerder deel uit van een vroeg ontstane kopgroep die lange tijd uit 28 renners bestond. Geen van hen was een bedreiging voor de rozetruidrager João Almeida. De 22-jarige Portugees zette een kleine dertien minuten na de binnenkomst van Tratnik op het slotklimmetje even aan en pakte twee tellen op zijn concurrenten. Wilco Kelderman start ook woensdag als nummer 2 in het klassement in de zware bergrit met aankomst bergop in Madonna di Campiglio. Het verschil tussen beiden is nu 17 seconden.

In de oorspronkelijke kopgroep hadden de Italiaan Giovanni Visconti en de Portugees Ruben Guerreiro vooral oog voor de te verdienen bergpunten. Guerreira, eerder al ritwinnaar, was als eerste boven op de Madonnina de Domm, Visconti pakte de meeste punten op de Monte Spig, zoals hij dat ook deed op de Monteaperta, nadat zijn rivaal mechanische problemen had gehad. De kopgroep had halverwege de rit al een voorsprong van acht minuten.

Op het lokale parcours rond finishplaats San Daniele del Friuli moest drie keer de Monte di Ragogna, een steil hellinkje van een kleine 3 kilometer, worden beklommen. Bij de eerste doorkomst was het verschil met de groep rond Kelderman en Almeida al opgelopen tot zo’n elf minuten. Bij de tweede doorkomst viel Tratnik aan. Achter hem kwamen zeven renners samen onder wie zijn ploeggenoot Enrico Battaglin die de achtervolging probeerde te ontregelen. O’Connor was niet te houden en sloot bij de laatste doorkomst op de top aan.

In de sprint bergop was Tratnik echter de sterkste en kon de Sloveen zijn negende zege als wielerprof boeken. Vorig jaar nog troefde hij zijn landgenoot Primoz Roglic af in de proloog van de Ronde van Romandië.