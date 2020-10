Toch coronaklachten bij wielrenner Kruijswijk

Wielrenner Steven Kruijswijk heeft toch klachten gekregen van het coronavirus. Hij was even zijn reuk en smaak kwijt, schrijft de renner van Jumbo-Visma op Instagram. Hij moest een week geleden de Ronde van Italië verlaten na een positieve coronatest.

Het bericht over zijn besmetting kwam volkomen onverwacht, want Kruijswijk voelde zich topfit. “Ik kan het dan ook niet bevatten dat ik het heb opgelopen”, liet hij toen weten. Maar de renner meldt nu dat hij een dag nadat hij in de verplichte quarantaine ging toch symptomen kreeg die bij het virus horen. “Gelukkig waren het milde klachten en ik voel me al een stuk beter, maar het was wel een vreemde gewaarwording om geen reuk en smaak te hebben.”

De positieve test van Kruijswijk leidde ertoe dat de hele ploeg van Jumbo-Visma de Giro verliet.