Verstappen acht zich kansrijk op nieuwe circuit van Portimão

Max Verstappen ziet kansen om het Lewis Hamilton moeilijk te maken komende zondag in de Grote Prijs van Portugal. Hij put veel vertrouwen uit zijn goede optreden in de vorige race op de Nürburgring. “Daar heb ik echt vooruitgang geboekt met de Red Bull. Het lijkt er inderdaad op dat het gat met Mercedes steeds kleiner wordt”, zegt de Limburger in een vooruitblik van zijn Formule 1-team.

Verstappen eindigde in de Grote Prijs van de Eifel als tweede, amper 5 seconden achter Hamilton. De Brit won de race en de zesvoudig wereldkampioen evenaarde met zijn 91e grandprix-zege het record van de Duitse Formule 1-legende Michael Schumacher.

De koningsklasse doet dit weekeinde voor het eerst het circuit in Portimão aan. Verstappen reed er dit jaar al eens in een gewone raceauto. “Het is een fantastische baan, vol hoogteverschillen en een mooie layout. Een beetje technisch, maar in zijn totaliteit erg snel. Ik ben benieuwd waartoe ik in staat ben in een Formule 1-auto.”