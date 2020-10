Vuelta van start met kanshebbers Roglic en Dumoulin

Met titelverdediger Primoz Roglic en Tom Dumoulin als kanshebbers voor de eindzege gaat dinsdag de uitgestelde Ronde van Spanje van start met een heuvelachtige eerste etappe van Irún naar Arrate.

Beide kopmannen van Jumbo-Visma moeten tot de slotetappe van 8 november naar Madrid concurreren met renners als Alejandro Valverde, Thibaut Pinot en Richard Carapaz. Roglic en Dumoulin kijken in de eerste week hoe sterk ze zijn en bepalen mogelijk daarna wie de echte kopman wordt.

Roglic en Dumoulin krijgen net als in de Tour de France hulp van Robert Gesink, George Bennett en Sepp Kuss. Lennard Hofstede, Paul Martens en Jonas Vingegaard completeren de Nederlandse formatie.

In de eerste etappe naar Arrate liggen er direct kansen voor Roglic en Dumoulin. Wout Poels kwam in de editie van 2014 van de Vuelta als eerste boven in Arrate, gelegen in Baskenland.