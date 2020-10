Wereldkampioene 400 meter Naser ontloopt schorsing na vrijspraak

Wereldkampioene 400 meter Salwa Eid Naser ontloopt een schorsing wegens het missen van dopingcontroles. Een tribunaal van de mondiale atletiekbond heeft de atlete uit Bahrein vrijgesproken. Ze kan zich derhalve gaan voorbereiden op de Olympische Spelen van 2021.

De 22-jarige Naser werd in juni voorlopig geschorst na een aanklacht van dopingwaakhond Athletics Integrity Unit (AIU). Ze zou binnen een jaar vier keer een overtreding hebben begaan met het opgeven van haar verblijfplaats (‘where-abouts’), waardoor ze niet beschikbaar was voor een dopingcontrole. Een schorsing van twee jaar hing haar boven het hoofd.

Het tribunaal oordeelde dat een van de vier gemiste controles haar niet kan worden aangerekend. De drie overtredingen die overbleven bleken vervolgens niet te hebben plaatsgevonden binnen twaalf maanden, waarmee de aanklacht kwam te vervallen.

Naser hield steeds vol dat ze onschuldig was. “Ik ben nooit een valsspeler geweest en ik zal het ook nooit zijn”, zei de geboren Nigeriaanse, die vorig jaar op de WK in Doha het goud veroverde in 48,14, de derde tijd ooit gelopen op de 400 meter.