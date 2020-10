Australiër O’Connor wint alsnog rit in Giro

De Australiër Ben O’Connor heeft de zeventiende etappe van de Ronde van Italië gewonnen. Het was een rit over Dolomietencols met een aankomst bergop in Madonna di Campiglio. O’Connor, die rijdt voor NTT, greep dinsdag nog net naast de ritzege toen hij de Sloveen Jan Tratnik in de laatste honderden meters niet kon volgen. Een dag later sloeg hij alsnog toe.

De Oostenrijker Hermann Pernsteiner bereikte als de tweede de finish. De groep met favorieten voor het klassement had een aantal renners, die geen bedreiging vormden laten lopen, en volgt op vele minuten.