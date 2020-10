Bondscoach Otter: niemand verplicht Knegt mee te doen

Bondscoach Jeroen Otter van de Nederlandse shorttrackers vindt dat de Invitation Cup in Heerenveen komend weekeinde kan doorgaan omdat er goed naar de gezondheidsvoorschriften wordt gekeken. “Ik sluit me aan bij de medische staf. Als zij zeggen dat het veilig is, dan is het veilig”, aldus Otter. “Iedereen zal een test moeten ondergaan. Als daar morgen een aantal testen tussen zitten waar we niet blij van worden, dan zal een wedstrijd worden aangepast of niet doorgaan.”

Otter reageerde daarmee desgevraagd op de woorden van Sjinkie Knegt, één van zijn shorttrackers. Knegt zei eerder het niet verantwoord te vinden de wedstrijd plaats te laten vinden. Er doen shorttrackers uit meerdere landen mee en shorttrack is een contactsport, aldus Knegt, die verder aangaf het het creëren van een bubbel in zijn sport in meerdere opzichten moeilijk is.

Als sporters zelf geen goed gevoel hebben, moeten ze niet meedoen, vindt Otter. “Niemand verplicht Sjinkie om mee te doen. Ik niet en de KNSB ook niet. Dan halen we hem van de startlijst als hij dat wil, dat is geen probleem.”