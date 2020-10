Dumoulin voelt zich leeg en twijfelt over voortzetten Vuelta

Tom Dumoulin verloor tijdens de tweede etappe in de Ronde van Spanje ruim acht minuten en “voelt zich leeg”. De Limburger gaat in beraad of hij nog wel van waarde kan zijn voor zijn ploeg Jumbo-Visma in de Vuelta. “Dat is een vraag voor later, niet eentje voor vlak na de koers”, aldus de Nederlander.

Op de klim richting de top van de Alto de San Miguel de Aralar, een klim van de eerste categorie, kon Dumoulin niet volgen. “Ik ben gewoon leeg”, vervolgde de wielrenner. “Geen energie. Er zit niet veel in mijn benen op dit moment. Het lijkt erop dat ik nu een terugslag krijg van het drukke programma de afgelopen maanden.”

Waar Dumoulin veel terrein verloor, wist kopman Primoz Roglic de leiderstrui van de Vuelta op dag twee met succes te verdedigen. De Sloveen is “na opnieuw een zware etappe” onder de indruk van zijn concurrentie. “Richard Carapaz en Team Movistar hebben laten zien in goede vorm te zijn.” Roglic’ ploeggenoot Sepp Kuss wilde de bergpunten op de top van Alto de San Miguel de Aralar graag pakken en demarreerde, maar werd door zijn kopman Roglic teruggeroepen. “Hij had Carapaz in zijn wiel en moest daarom stoppen.”

Roglic loofde zijn ploeg en ritwinnaar Marc Soler. “We hebben de etappe gecontroleerd, en het team heeft mij in goede positie gehouden. Bergop ging het snel. Soler was sterker vandaag en heeft verdiend gewonnen.”