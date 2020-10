Knegt: onverantwoord om dit weekeinde te shorttracken

Shorttracker Sjinkie Knegt vindt het merkwaardig dat komend weekeinde de Invitation Cup in Heerenveen doorgaat. Volgens de 31-jarige Fries is het vanwege het coronavirus onverantwoord. “De GGD wil beweren dat shorttrack geen contactsport is, maar dat is het wel. En er komen nu allerlei shorttrackers uit andere landen hier naartoe. Ik vind het onverantwoord, de kans op besmetting is alleen maar groter. Maar als ze willen dat we meedoen, dan doen we dat maar”, aldus Knegt.

Normaal gesproken zijn bij de Invitation Cup tickets te verdienen voor wereldbekerwedstrijden. De internationale schaatsunie ISU heeft die wedstrijden vanwege het coronavirus echter geschrapt. Daardoor staat er niet zoveel op het spel in Heerenveen.

“Het is in onze sport vrij kansloos om een bubbel te creĆ«ren”, zegt Knegt. “Bij het langebaanschaatsen is dat anders. Daar zijn minder deelnemers uit andere landen. Maar zelfs daar is het niet gelukt. Of niet gelukt, de ISU ziet het in ieder geval niet zitten.”