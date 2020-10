NK veldrijden op één dag, Zaltbommel ook in 2022 gastheer

Wanneer de Nederlandse kampioenschappen veldrijden in januari in Zaltbommel kunnen doorgaan zal dat gebeuren op één dag. Daarom wordt een aantal categorieën geschrapt, terwijl publiek ook niet welkom is. Op die manier hopen wielerbond KNWU en de lokale organisatie te voldoen aan eventueel dan geldende coronamaatregelen. Zaltbommel kreeg daarbij de toezegging dat het de kampioenschappen, hopelijk dan onder betere omstandigheden, ook in 2022 mag organiseren.

Aanvankelijk had de organisatie een geheel ander NK voor ogen: een driedaags evenement met veel toeschouwers langs de kant. “Uiteraard is de vorm waarin wij het NK in januari gaan organiseren geheel niet in lijn met de ambitie en de insteek die wij vooraf nastreefden. De huidige situatie en de ontwikkelingen rondom het coronavirus dwingen ons aan de ‘tijdelijke nieuwe werkelijkheid’ aan te passen”, aldus voorzitter Robert Schimmer van de Stichting Cyclocross Zaltbommel.

“We gaan er – ons strikt houdend aan de geldende protocollen – een geslaagd NK van maken”, vervolgt Schimmer. “In samenwerking met de gemeente Zaltbommel en de Veiligheidsregio Gelderland Zuid is er een zeer gedetailleerd Covid-19 protocol opgesteld om het NK voor iedereen veilig te laten verlopen.” De inkrimping heeft tot gevolg dat alleen de junioren, de beloften en de eliterenners, zowel bij de mannen als de vrouwen, om de titels strijden. Voor de andere categorieën zoekt de KNWU nog een organisator.