Soler wint tweede rit in de Vuelta na knappe solo

Wielrenner Marc Soler van Team Movistar heeft de zege in de tweede etappe van de Ronde van Spanje gepakt. De rit ging over 151 kilometer van Pamplona naar Lekunberri in Baskenland met opnieuw een flinke klim tegen het einde van de etappe. De Spanjaard reed het peloton bergop uit elkaar, en wist in de afdaling te ontsnappen. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) sprintte in het groepje achtervolgers naar de tweede plaats op 19 seconden achter de winnaar. De Ier Dan Martin eindigde net als dinsdag als derde.

Team Movistar, met de Spaanse kopmannen Enric Mas en Alejandro Valverde, hield het tempo richting finishplaats Lekunberri onder aanvoering van Marc Soler zeer hoog. Zijn versnelling op de Alto de San Miguel de Aralar, een klim van de eerste categorie, was te machtig voor onder anderen Dumoulin. In de afdaling besloot Soler er zelf vandoor te gaan. De Spanjaard had er persoonlijk voor gezorgd dat het peloton uit elkaar spatte bergop, en had na die inspanning voldoende kracht over om zelf voor de ritzege te gaan. In de afdaling konden de achtervolgers, onder wie Primoz Roglic, George Bennett en Sepp Kuss namens Jumbo-Visma, hem niet meer achterhalen.

Soler (26) maakt met zijn overwinning een sprong in het klassement, waar Roglic nog steeds de leiding heeft. Soler staat nu tiende op 1 minuut en vier seconde achterstand op de Sloveen. Tom Dumoulin finishte ruim acht minuten later en onderstreepte niet de kopman te zijn voor de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma.