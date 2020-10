Stroll mag na coronabesmetting weer racen in Formule 1

De Canadese Formule 1-coureur Lance Stroll is na de Grote Prijs van de Eifel, anderhalve week geleden, positief getest op het coronavirus. Dat heeft de rijder van Racing Point gemeld op Twitter. “Ik ben begin deze week opnieuw getest en het resultaat was nu negatief. Ik ben in goede conditie en ik kan niet wachten om me weer bij het team te voegen en komend weekend in Portugal deel te nemen.”

Stroll had zich al ziek gemeld voor de GP op de Nürburgring, waar hij werd vervangen door de Duitser Nico Hülkenberg. Zondag is de GP van Portugal op het circuit Autódromo Internacional do Algarve.

Als reden voor zijn afwezigheid bij de GP van de Eifel zei zijn team destijds dat Stroll zich al sinds de Grote Prijs van Rusland (27 september) niet lekker had gevoeld. Hij was gearriveerd op de Nürburgring met een recente negatieve test op zak, maar werd zaterdag wakker met maagklachten. De dag ervoor waren de eerste vrije trainingen door het slechte weer geannuleerd. “Ik heb me zoals het protocol voorschrijft geïsoleerd en ben niet meer in de paddock geweest. Op zondag ben ik naar huis gevlogen. Omdat ik me nog steeds ziek voelde heb ik daarna een coronatest ondergaan. Na de positieve uitslag ben ik tien dagen thuis gebleven. Gelukkig had ik geen ernstige klachten.”

Stroll is de tweede Formule 1-coureur die positief heeft getest op het coronavirus. Eerder overkwam dat zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez, die in augustus twee races moest laten schieten.