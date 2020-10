‘Van der Poel heeft mogelijk een hersenschudding’

Wielrenner Mathieu van der Poel heeft bij zijn val in de Driedaagse Brugge-De Panne mogelijk een hersenschudding opgelopen. Dat vermoeden sprak manager Christoph Roodhooft van zijn ploeg Alpecin-Fenix na afloop uit. “Hij heeft een pijnlijke nek, hoofdpijn en voelt zich heel misselijk. Hij is waarschijnlijk op zijn hoofd gevallen. We gaan met hem naar het ziekenhuis”, liet hij weten op Sporza.

Van der Poel, zondag glorieus winnaar van de Ronde van Vlaanderen, kwam in de kopgroep op ruim 17 kilometer voor de finish ten val, waarschijnlijk door een windvlaag. Hij kwam daarbij naast de weg in een greppel terecht. “Op het laatste stukje met zijwind schoot Mathieu van de weg”, legde Roodhooft uit. “Het kwam niet door iemands achterwiel. Naast het wegdek was een diepe gracht, waarin hij belandde. Erg ongelukkig voor hem.”

Roodhooft zag de crash van de Nederlandse kampioen van nabij gebeuren. “Het was een vreselijke klap. Het zal een hersenschudding zijn.”