Vijf shorttrackers in quarantaine, onder wie Sjinkie Knegt

Shorttracker Dennis Visser heeft positief getest op het coronavirus. De 25-jarige Fries is daarom thuis in quarantaine gegaan. Hij moet sowieso komend weekeinde de Invitation Cup in Heerenveen overslaan.

Hetzelfde geldt voor zijn teamgenoten Sjinkie Knegt, Bram Steenaart, Xandra Velzeboer en Sven Roes. Ook zij zijn in zelfisolatie gegaan en missen de wedstrijden in Thialf.

Visser trainde vanwege een rugblessure de laatste twee weken nauwelijks mee met de nationale selectie van bondscoach Jeroen Otter. Wel heeft hij privé contact met Steenaart en Velzeboer. Afgelopen maandag was Visser weer in Thialf, waar hij onder meer in het krachthonk trainde.

Op basis van de beschikbare informatie en na raadpleging van deskundigen besloot schaatsbond KNSB naast Visser ook Steenaart en Velzeboer dinsdag af te zonderen. Op basis van aanvullende informatie geldt de maatregel van zelfisolatie vanaf woensdag ook voor Knegt en Roes.

Het verplichte verblijf in quarantaine is voor met name Knegt opmerkelijk. Het boegbeeld van de Nederlandse mannenploeg liet zich eerder op dag tijdens een teampresentatie behoorlijk kritisch uit over het geplande toernooi in Thialf.

“De GGD wil beweren dat shorttrack geen contactsport is, maar dat is het wel. En er komen nu allerlei shorttrackers uit andere landen hier naartoe. Ik vind het onverantwoord, de kans op besmetting is alleen maar groter. Maar als ze willen dat we meedoen, dan doen we dat maar”, liet de Fries weten, die toen nog niet alles wist over de positieve test bij Visser en de gevolgen daarvan.

De KNSB heeft voor de Invitation Cup in Thialf extra voorzorgsmaatregelen getroffen. Bij alle deelnemers en stafleden uit binnen- en buitenland is woensdag een coronatest afgenomen. De resultaten zijn donderdag bekend. Daarna maakt de KNSB de balans op.

“Wij hechten veel belang aan de organisatie van dit toernooi, vooral uit sporttechnisch oogpunt”, betoogde technisch directeur Remy de Wit. “Maar alles wat we doen moet veilig en coronaproof gebeuren. Donderdag nemen we een besluit over het al dan niet doorgaan van het toernooi.”

Aan het evenement doen shorttrackers mee uit Nederland, België, Frankrijk, Polen en Israël. Het KNSB Talent Team Noord heeft zich volledig moeten terugtrekken, ook al door een positief geteste rijder.