Wielrenner Kelderman: het is niet gelukt iets te forceren

In de achttiende etappe van de Ronde van Italië wacht donderdag, onder meer, de beklimming van de Stelvio. Letterlijk en figuurlijk vaak het hoogtepunt van de koers. “Het kan een speciale dag worden”, zegt Wilco Kelderman, de Nederlandse nummer 2 van het algemeen klassement. Om dat ook weer te relativeren. “Elke dag hier is eigenlijk belangrijk.”

Kelderman is 17 seconden verwijderd van de roze trui, nu om de schouders van de Portugees João Almeida. Aan voorspellingen waagt Kelderman zich niet. “Ongetwijfeld gaan we iets proberen. Maar je weet van tevoren nooit wat mogelijk is. Zeker is dat het een bijzonder zware dag wordt. Misschien komen er kansen.”

Woensdag al, in de door de Australiër Ben O’Connor gewonnen rit, was een aanval van Kelderman verwacht. “De ploeg heeft er alles aan gedaan”, aldus de renner van Sunweb. “We hebben geprobeerd iets te forceren. Maar het is niet gelukt om weg te komen. Almeida was daarvoor te sterk vandaag.”

Ook Almeida sprak van een zware dag. “Een moeilijke rit met veel klimwerk, het viel niet mee. Mijn team heeft echter perfect gereden en mede daardoor kan ik nog een dag verder in de leiderstrui. Team Sunweb heeft aangevallen, maar ik voelde me goed genoeg om de aanval af te slaan. Morgen wacht ons weer een bijzondere dag. Ik verheug me erop.”