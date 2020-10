Wielrenner Quintana aan beide knieën geopereerd

Wielrenner Nairo Quintana is woensdag in Lyon aan beide knieën geopereerd. Volgens de Colombiaan betrof het relatief kleine ingrepen. “Op deze manier kunnen we een snellere en betere genezing garanderen”, zo liet Quintana via social media weten.

De voormalig winnaar van Giro en Vuelta had het seizoen vroegtijdig beëindigd wegens zijn blessures. Eerder liet hij al weten dat zijn linker knieschijf was gebroken. In de Ronde van Frankrijk eindigde hij als 17e, waarna hij ook nog eens betrokken raakte bij een dopingaffaire van zijn ploeg. Quintana zei daarbij zich van geen kwaad bewust te zijn.

De Tour de France beëindigde hij twee keer als tweede, in 2013 en 2015.