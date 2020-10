Boris Becker verwerpt beschuldigingen in Londense rechtbank

Oud-tennisser Boris Becker heeft in een rechtbank in Londen alle beschuldigingen aan zijn adres verworpen. De 52-jarige Duitser, drievoudig Wimbledonkampioen, wordt ervan verdacht bij zijn faillissement in 2017 voor miljoenen aan inkomsten achter te hebben gehouden. Zo zou hij ook verzuimd hebben om meerdere gewonnen trofeeën op te geven.

In Southwark Crown Court zei Becker 28 keer “niet schuldig” als antwoord op de punten waarvan hij wordt beschuldigd. Na afloop verliet de moeizaam lopende tennislegende zonder commentaar op krukken de rechtbank.

“Hij is volkomen onschuldig en is van plan zichzelf te zijner tijd voor de rechtbank te verdedigen”, zei woordvoerder Aaron Stephans. Het daadwerkelijke proces begint pas op 13 september volgend jaar. Tot die tijd wordt er onderzoek gedaan.

Becker, die zes grandslamtoernooien op zijn naam wist te schrijven, wacht mogelijk een gevangenisstraf van zeven jaar.