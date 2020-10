Golfer Besseling met acht birdies bovenin Italiaans Open

Golfer Wil Besseling heeft een voortvarende start gemaakt in het Italiaans Open. De Noord-Hollander noteerde 65 slagen in zijn eerste ronde, zeven onder par, en deelt daarmee voorlopig de derde plaats in de stand. Hij begon nog met een bogey op de tweede hole, maar liet er op de Chervò Golf Club van San Vigilio di Pozzolengo acht birdies achteraan komen.

Besseling kon niet tippen aan de Engelsman Laurie Canter, die opende met 60 slagen, 12 onder par. Op zijn kaart kruiste hij één eagle en tien birdies aan. Hij bleef een slag verwijderd van de recordscore van 59 van Oliver Fisher in 2018 in de Portugal Masters.

Joost Luiten, die nog deelname aan de seizoensfinale in Dubai moet afdwingen, begon redelijk met een score van 70, twee slagen onder par. Dat is vooralsnog goed voor een gedeelde 36e plaats, maar veel spelers zijn nog bezig met de eerste ronde.