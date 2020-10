Tennisser Goffin snel uitgeschakeld voor eigen publiek

Tennisser David Goffin heeft zijn favorietenstatus niet kunnen waarmaken op het indoortoernooi van Antwerpen. De als eerste geplaatste Belg, de nummer 14 van de wereld, verloor voor eigen publiek van de Amerikaanse qualifier Marcos Giron.

De 29-jarige Goffin kende een slechte voorbereiding op het toernooi. Hij testte eerder deze maand positief op het coronavirus en moest het toernooi in Sint-Petersburg om die reden laten schieten. Voorafgaand aan het toernooi van Antwerpen bekende Goffin dat hij amper had getraind. Omdat hij vanwege een ‘bye’ pas op donderdagavond voor het eerst in actie hoefde te komen, besloot hij zich toch niet af te melden.

Eind vorige maand werd Goffin al in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. Op de US Open haalde hij kort daarvoor wel de vierde ronde.

Giron, de mondiale nummer 94, neemt het in de kwartfinales op tegen de Australiƫr Alex De Minaur.