Tennisster Pliskova verrast door qualifier in Ostrava

Tennisster Karolina Pliskova is op het WTA-toernooi van Ostrava al in de tweede ronde uitgeschakeld. De Tsjechische nummer 6 van de wereld liet zich in eigen land verrassen door de Russin Veronika Koedermetova, de mondiale nummer 47: 4-6 6-4 6-3.

De 28-jarige Pliskova had in de eerste ronde een bye. Ze speelde zodoende haar eerste wedstrijd sinds haar vroege uitschakeling op Roland Garros. In Parijs verloor ze ook in de tweede ronde.

Woensdag werd in Ostrava al de als eerste geplaatste Elina Svitolina uitgeschakeld. Zij verloor van de Griekse Maria Sakkari. De als derde geplaatste Aryna Sabalenka wist donderdag de kwartfinales wel te bereiken. De Wit-Russische knokte zich met 1-6 7-5 7-6 (2) langs de 16-jarige Amerikaanse Cori Gauff, die in de derde set met 5-2 voor stond.

Kiki Bertens zag af van deelname aan het indoortoernooi. Haar seizoen zit er al op.