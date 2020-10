Wielrenner Vanmarcke naar Israel Start-Up Nation

De Belgische wielrenner Sep Vanmarcke stapt over naar de ploeg Israel Start-Up Nation. Daar wordt hij onder anderen teamgenoot van de Brit Chris Froome, die in de Vuelta aan zijn laatste wedstrijd bezig is voor Ineos-Grenadiers. Vanmarcke (32) komt over van EF Pro Cycling en tekent een contract bij zijn nieuwe ploeg voor drie jaar.

Vanmarcke begon als prof bij Topsport Vlaanderen en belandde in 2011 bij Garmin. Twee jaar later stapte hij over naar Belkin, de opvolger van Rabobank. Daar reed hij als een van de klassiekerspecialisten tot en met 2016 toen de ploeg inmiddels LottoNL-Jumbo heette.

De West-Vlaming kijkt vol ambitie uit naar de komende jaren. “Mijn grootste doel blijft de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix winnen”, zegt hij op de website van zijn nieuwe ploeg. Tot dusverre bleef Vanmarcke steken op de tweede plaats in Parijs-Roubaix (2013) en de derde plaats in de Ronde van Vlaanderen (2014, 2016).