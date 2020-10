Derde tijd Verstappen in eerste verkenning Portimão

Max Verstappen heeft de eerste kennismaking met het Autódromo do Algarvo goed doorstaan. De coureur van Red Bull slipte hier en daar wat weg op de gloednieuwe asfaltlaag op het circuit van Portimão, maar klokte toch de derde tijd in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Portugal.

Verstappen gaf 0,781 seconde toe op Valtteri Bottas, die in zijn Mercedes met 1.18,410 de beste tijd neerzette. Regerend wereldkampioen en klassementsleider Lewis Hamilton noteerde in zijn Mercedes de tweede tijd; hij was 0,339 seconde langzamer dan zijn Finse teamgenoot. De vierde tijd was voor Monegask Charles Leclerc in zijn Ferrari.

De coureurs benutten de training vooral om het circuit, dat voor de eerste keer de Formule 1 te gast heeft, te leren kennen. Ze gingen derhalve niet voluit op de glooiende baan met 15 bochten, ook al spinde links en rechts een coureur, onder wie Verstappen.

De tweede training is later vrijdag. De Grote Prijs van Portugal is de twaalfde halte van dit seizoen in de koningklasse. Hamilton leidt het kampioenschap met grote voorsprong op Bottas. Verstappen is de nummer drie in de tussenstand.