Kelderman vol vertrouwen richting laatste bergetappe in Giro

Wilco Kelderman kijkt met vertrouwen uit naar de laatste bergetappe in de Ronde van Italië. De rozetruidrager kwam zonder problemen binnen in het peloton op zo’n 12 minuten achterstand van ritwinnaar Josef Cerny, maar in gezelschap van zijn concurrenten.

“Ik heb genoten van iedere minuut die ik in de roze trui heb gereden vandaag. Dat is een droom die is uitgekomen”, zei de kopman van team Sunweb. “Ik ben vol vertrouwen dat ik zaterdag ook het roze kan behouden. Het zal een zwaar gevecht worden en ik zal net als donderdag alles geven” De twintigste etappe van zaterdag bevat drie beklimmingen naar Sestriere.

De etappe van vrijdag werd ingekort na protesten van de renners. Die zagen het niet zitten om in het slechte weer een rit van 258 kilometer te rijden. “Vanochtend was het weer zo slecht en het was heel koud”, zei Kelderman. “De afgelopen week is heel zwaar geweest en was een aanslag op onze immuunsystemen en een gevaar voor onze gezondheid.”

Volgens Kelderman wilden de renners vrijdagochtend niet starten en is er gesproken met rennersvakbond CPA en met de Giro-organisatoren RCS. “Er was wat discussie bij de start. Ik ben de RCS dankbaar dat ze naar ons hebben geluisterd en de etappe hebben ingekort.”