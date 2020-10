Sprinter Bennett wint eerste vlakke etappe in Vuelta

Sam Bennett heeft de vierde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De Ierse renner van Deceuninck – Quick-Step was de snelste in de massasprint na 191 kilometer tussen Garray en Ejea de los Caballeros. Bennett bleef de Belg Jasper Philipsen en de Italiaan Jakub Mareczko voor.

De rode leiderstrui blijft om de schouders van Primoz Roglic. De Sloveen van Jumbo-Visma heeft een voorsprong van 5 seconden op de Ier Dan Martin en 13 seconden op Richard Carapaz uit Ecuador.

Vier renners waren ontsnapt uit het peloton en hadden een kleine voorsprong gekregen van het peloton, de Spanjaarden Luis Angel Maté en Jesús Ezquerra, de Brit Harry Tanfield en de Zuid-Afrikaan Willie Smit. Met zo’n 15 kilometer te gaan werd Tanfield als laatst overgebleven vluchter ingerekend.

In een hoog tempo ging het peloton richting de streep in Ejea de los Caballeros. Philipsen probeerde met een vroege sprint zijn concurrenten te verrassen en nam een kleine marge. Bennett wist de Belg als enige nog te passeren en boekte na twee zeges in de Vuelta van 2019 zijn derde etappezege in de Ronde van Spanje.

Zaterdag wacht het peloton een heuvelachtige rit van Huesca naar Sabiñanigo over 184,4 kilometer met daarin twee beklimmingen van de tweede categorie en een van de derde categorie. De finish in Sabiñanigo loopt licht omhoog.