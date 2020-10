Stewards ondernemen geen actie na botsing Verstappen en Stroll

De botsing tussen Max Verstappen en de Canadees Lance Stroll tijdens de tweede vrije training in aanloop naar de GP van Portugal krijgt geen vervolg. Stewards hebben besloten geen actie te ondernemen.

“De coureurs waren het er tijdens de hoorzitting over eens dat het incident het resultaat was van een misverstand en dat beiden achteraf hadden kunnen bijdragen om het incident te voorkomen”, luidde de verklaring van de stewards.

Verstappen werd tijdens de training in de eerste bocht afgesneden door de coureur van Racing Point. “Wat is er mis met hem? Is hij blind ofzo?”, zei Verstappen over de boordradio. Na de training wilde hij er niet te diep meer op in gaan. “Het is maar de tweede vrije training en het is jammer dat we elkaar raakten.”