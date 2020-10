Verstappen botst met Stroll en rijdt tweede tijd in training

Max Verstappen is tijdens de tweede vrije training in aanloop naar de Grote Prijs van Portugal in botsing gekomen met de Canadese coureur Lance Stroll. Ondanks de botsing kon de Nederlander in dienst van Red Bull Racing de training voltooien.

Verstappen werd in een bocht afgesneden door de coureur van Racing Point en dat zorgde ervoor dat de rode vlag werd getoond. “Wat is er mis met hem? Is hij blind ofzo?”, foeterde Verstappen vervolgens over de boordradio. Eerder werd de training al onderbroken wegens een brandje bij Pierre Gasly.

Uiteindelijk noteerde Verstappen de tweede tijd: 1.18,535. Alleen de Fin Valtteri Bottas van Mercedes was met 1.17,940 sneller. Lando Norris van McLaren klokte de derde tijd: 1.18,743. Vrijdagochtend klokte Verstappen tijdens de eerste vrije training de derde tijd.

“Het was niet gemakkelijk met het nieuwe asfalt. Het was glad en er is maar één goede lijn die je kunt rijden. Meteen als je te wijd gaat verlies je veel grip. Het duurt lang voordat de banden op temperatuur zijn. Ja, het is erg lastig hier en dan stak ook de wind nog op later in de middag”, zei Verstappen op Verstappen.com. “We hebben de auto tussen de eerste en tweede vrije training kunnen verbeteren en deze voelt nu beter aan, en is beter te rijden.”

Na de training leek de woede over de botsing met Stroll weg. Verstappen: “Over het incident met Stroll wil ik eigenlijk niet te veel zeggen. Ik was verrast dat hij instuurde. Ik weet niet waar ik heen had moeten gaan. Het is maar de tweede vrije training en het is jammer dat we elkaar raakten.”

Zaterdag vinden de derde vrije training en de kwalificatie plaats. De race is zondag om 14.10 uur.