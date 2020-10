Basketbalseizoen in NBA mogelijk al voor kerst van start

Het nieuwe seizoen in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA begint mogelijk al voor de kerst. Dat melden diverse Amerikaanse media waaronder ESPN. De clubs zouden een voorstel hebben gekregen om op 22 december te beginnen. Vanwege de coronapandemie werd het afgelopen seizoen uitgespeeld in de bubbel van Disney World in Florida. In oktober liet Los Angeles Lakers zich tot kampioen kronen. Onder normale omstandigheden was de titelstrijd al in juni beslist.

In eerdere plannen werd januari als startmaand voor het nieuwe seizoen genoemd. Dat zou dan lopen tot september. In de plannen nu wordt het aantal reguliere duels voor de teams teruggebracht van 82 naar 72. Daarmee zou het haalbaar zijn het seizoen toch in juni af te ronden zodat er voor de topspelers komende zomer ook geen beletsel is aan de Olympische Spelen van Tokio deel te nemen.

Het speelplan zou aangepast worden om zo veel mogelijk contacten en reizen te beperken. Wel zou worden afgestapt van het spelen op één afgesloten locatie.