Derde tijd Verstappen in derde vrije training GP Portugal

Max Verstappen heeft zaterdag bij de derde vrije training voor de Grote Prijs van Portugal de derde tijd gerealiseerd. Net als vrijdag in de eerste twee vrije trainingen op het circuit van Portimão was de Fin Vallteri Bottas de snelste. De rijder van Mercedes kwam ditmaal tot een tijd van 1.16,654. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton was een fractie minder snel. Red Bull-rijder Verstappen volgde kort achter dat tweetal, net voor de Fransman Pierre Gasly van AlphaTauri.

Vrijdag had Verstappen tijdens de eerste twee vrije trainingen respectievelijk de derde en de tweede tijd laten noteren. Beide keren was Bottas de snelste.

De vrije training werd kort voor het verstrijken van de tijd afgebroken nadat een putdeksel kapot was gereden. Omdat er minder dan een minuut over was kwamen de coureurs niet meer terug de baan op.

De Grote Prijs van Portugal is de twaalfde race van dit jaar in de Formule 1. Hamilton is de leider in het kampioenschap na zeven overwinningen in de voorgaande elf races.