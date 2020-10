‘Gevaren van sport onder druk van sportbonden genegeerd’

Een groep wetenschappers die wordt ondersteund door internationale sportbonden zoals de FIFA, de National Football League (NFL) en de National Hockey League (NHL) negeert systematisch een groot deel van de wetenschappelijke publicaties waarin wordt gewezen op het gevaar van sport voor hersenen.

Tot die conclusie komt NRC op basis van vertrouwelijke e-mails, gesprekken met twintig betrokkenen en bestudering van tientallen wetenschappelijke studies. Volgens de krant blijkt ook dat meerdere wetenschappers tegenwerking hebben ervaren van sportbonden als ze kritisch onderzoek deden naar hersenschade.

Het gaat om de Concussion in Sports Group, die door sportbonden is samengebracht en eens in de vier jaar samenkomt. Deze groep van ruim dertig wetenschappers stelt richtlijnen op voor sportartsen. Maar duizenden (kritische) publicaties over de gevaren van sport zouden door de groep terzijde worden geschoven. Zo wordt onder meer belangrijk pathologisch onderzoek in de hersenen van overleden sporters niet meegenomen.

Een van de leden van de groep erkent dat dat gebeurt. “Als je, zoals onze groep, zoveel publicaties elimineert die wijzen op het gevaar van sport voor de hersenen, dan geef je bewust een vertekend beeld van de werkelijkheid. In de praktijk zul je op deze manier nooit tot de conclusie komen dat bodychecks bij ijshockey schadelijk kunnen zijn, of tackles in het American football of het koppen van ballen bij voetbal”, zegt de Amerikaanse neuroloog Robert Cantu in NRC.

Volgens Cantu begon de groep ooit ambitieus, maar veranderde de houding toen steeds meer duidelijk werd dat sport kan zorgen voor langetermijnschade aan de hersenen. “In mijn ogen willen grote sportbonden geen ├ęcht onderzoek naar de gevaren van hun eigen sport, omdat ze weten wat ze zullen ontdekken. Niemand wil dat zijn sport wordt geassocieerd met hersenletsel.”

Een ander lid dat anoniem wil blijven bevestigt aan NRC de macht van de sportbonden. “Er gaat veel geld van de sportbonden naar leden van onze groep. Het is me steeds duidelijker geworden dat professionele sportteams en -organisaties een te grote invloed hebben.” Andere wetenschappers zeggen tegen de krant door de sportgroep te zijn tegengewerkt, onder wie de Nederlandse neuropsycholoog Erik Matser.

Een van de leiders van de Concussion in Sports Group, Jiri Dvorak, laat aan NRC weten dat de groep via een “gestructureerd, wetenschappelijk en transparant proces” te werk gaat en benadrukt onafhankelijk te zijn.