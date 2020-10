Honkballers Dodgers weer aan de leiding in World Series

Los Angeles Dodgers heeft weer de leiding genomen in de World Series, de finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB. De Dodgers waren in het derde duel met 6-2 te sterk voor Tampa Bay Rays, dat woensdag de stand recht had getrokken. Uitblinker bij de ploeg uit Los Angeles was werper Walker Buehler, die de Rays in de eerste zes innings slechts één run en drie honkslagen toestond.

Kenley Jansen, de pitcher uit Curaçao, mocht de klus in de negende en laatste inning bij een 6-1-voorsprong klaren. Hij kreeg één homerun tegen. Het staat nu 2-1 voor de Dodgers, zaterdag volgt Game 4. Voor de titel zijn vier zeges nodig. Het zou voor het eerst sinds 1988 zijn dat LA Dodgers de World Series wint.

Randy Arozarena evenaarde met zijn homerun tegen Jansen een record. Het was zijn achtste in de play-offs waarmee Arozarena op gelijke hoogte kwam met Barry Bonds (2002), Carlos Beltrán (2004) en Nelson Cruz (2011).

De World Series vinden dit jaar plaats in het Texaanse Arlington. In het Globe Life Field zijn vanwege de coronamaatregelen steeds slechts 11.000 toeschouwers welkom. De MLB wijkt af van de andere grote sportcompetities in de Verenigde Staten. De ijshockeyers in de NHL en de basketballers in de NBA speelden hun finales zonder fans.