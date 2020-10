Judoka De Wit grijpt naast bronzen plak in Boedapest

Judoka Frank de Wit heeft bij de grand slam in Boedapest naast de bronzen medaille gegrepen. De Wit verloor in de klasse tot 81 kilogram de strijd om het brons van Saeid Mollaei uit Mongolië op ippon.

De Wit had na een bye in de eerste ronde De Adrian Gandia uit Puerto Rico en João Martinho uit Portugal met ippon geklopt. Hij moest echter zijn meerdere erkennen in de regerend olympisch kampioen Chasan Chalmoerzajev uit Rusland, maar won daarna in de herkansingen van de Oostenrijker Shamil Borchashvili. Tegen de Mongoliër was De Wit deze keer niet opgewassen. De laatste keer dat hij tegen hem aantrad, in februari in Düsseldorf, had De Wit nog gewonnen van Mollaei.

In dezelfde klasse werd Jim Heijman in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor van de Portugees Anri Egutidze met ippon. In de klasse tot 63 kilogram werd Geke van der Berg in de tweede ronde uitgeschakeld. De judoka verloor ook met ippon van de Oostenrijkse Magdalena Krssakova.

Het grand slam van Boedapest is het eerste grote toernooi na een coronapauze van ruim acht maanden, die na de grand slam van Düsseldorf werd ingelast. Zondag komen nog onder anderen wereldkampioen Noël van ’t End en Karen Stevenson in actie op het internationale toernooi in de World Tour.