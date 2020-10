Kelderman: natuurlijk ben ik nerveus

Gevraagd naar zijn gemoedstoestand voor de voorlaatste etappe van de Ronde van Italië gaf Wilco Kelderman toe nerveus te zijn. “Natuurlijk, dit is de laatste grote dag en het wordt een zware dag”, keek de klassementsleider in de Giro vooruit op de rit van Alba naar Sestriere.

Kelderman verdedigt een voorsprong van 12 seconden op de Australiër Jai Hindley, zijn ploeggenoot bij Sunweb. Die weet de Brit Tao Geoghegan Hart van Team Ineos op drie seconden achter zich. De drie renners lijken de enigen die nog kans maken op de eindzege in de Giro.

“Ik ga er alles aan doen om in het roze in Milaan te arriveren”, zei Kelderman nog kort voor de start van de twintigste etappe. Die is enigszins omgegooid nadat eerder in de week bleek dat Frankrijk niet toegankelijk was voor het peloton vanwege de coronamaatregelen. Daardoor verdwenen de Col d’Agnello en de Izoard uit het parcours. Er wordt nu drie keer geklommen naar Sestriere waar, zoals gepland, ook de finishstreep is getrokken. Zondag volgt nog een individuele tijdrit over 15 kilometer naar Milaan.