Kelderman verdedigt minieme voorsprong in laatste bergetappe Giro

Rozetruidrager Wilco Kelderman verdedigt in de laatste bergetappe van de Ronde van Italië een minieme voorsprong in het algemeen klassement. De kopman van Sunweb heeft 12 seconden voorsprong op zijn Australische ploeggenoot Jai Hindley en 15 seconden op de Brit Tao Geoghegan Hart van Ineos Grenadiers. Zondag volgt nog een tijdrit van 15,7 kilometer.

De 20e etappe gaat van Albi naar Sestriere en bevat drie beklimmingen naar de wintersportplaats, de eerste een lange van de tweede categorie en dan twee keer de klim van de eerste categorie van 6,9 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,2 procent.

Aanvankelijk zou de etappe over de Colle dell’Agnello, berucht van de sneeuwmuur waar Steven Kruijswijk in 2016 tegenaan reed, en de Col d’Izoard gaan. Die beklimmingen zijn echter geschrapt wegens coronamaatregelen in de Franse regio Hautes-Alpes, waar het peloton doorheen moest.

Kelderman klonk vol vertrouwen na een relatief rustige vrijdag, waarin de etappe was ingekort tot 124 kilometer en hij zich in het peloton een beetje kon sparen. “Zaterdag moet ik die jongens van Ineos Grenadiers volgen”, vatte de rozetruidrager zijn taak samen. “Zij hebben laten zien dat ze sterk zijn, maar de etappe is niet zo zwaar als die van donderdag. Ik zal in ieder geval alles geven.”