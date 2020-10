Kelderman verspeelt op voorlaatste dag leiding in Giro

Wilco Kelderman heeft op de voorlaatste dag van de Ronde van Italië de leiding in het klassement verspeeld. De Nederlander van Sunweb verloor op de voorlaatste klim van de twintigste etappe de aansluiting met zijn concurrenten van wie de Brit Tao Geoghegan Hart de rit won. De renner van Ineos-Grenadiers versloeg in de sprint in Sestriere Jai Hindley, de Australische ploeggenoot van Kelderman die de nieuwe leider is. Kelderman finishte op 1.35 als achtste.

De beslissing zal zondag vallen in de derde en afsluitende tijdrit over 15 kilometer. Hindley en Geoghegan Hart staan in tijd gelijk, Kelderman volgt op ruim anderhalve minuut. Geoghegan Hart is veruit favoriet. De 25-jarige Brit was in de vorige tijdrit, over ruim 34 kilometer, 1.15 sneller dan Hindley. Kelderman moet 1.32 goed maken, een normaal gesproken onmogelijke opgave. Vorige week was hij over de meer dan dubbele afstand wel 37 seconden sneller dan Geoghegan Hart.

De rit was aangepast nadat eerder in de week was gebleken dat een uitstapje naar Frankrijk vanwege de coronamaatregelen daar niet mogelijk was. Daardoor werden de doorkomsten op de Col d’Agnello en de Izoard geschrapt en werd er drie keer naar Sestriere geklommen in plaats van een keer. Het leek een voordeel voor Kelderman, die donderdag de roze trui had veroverd hoewel hij toen ook tijd moest toegeven op zijn twee overgebleven rivalen.

De 29-jarige renner, die zo vaak pech had in zijn loopbaan, moest volgen. Dat lukte bij de eerste beklimming naar het Italiaanse skioord langs de makkelijke kant. Maar achter de uiteengevallen kopgroep voltrok zich bij de tweede beklimming, nu vanaf de lastige westkant, het drama voor Kelderman. Opnieuw was er een hoofdrol voor Rohan Dennis, de Australische routinier en tijdritspecialist die net als donderdag zijn ploeggenoot Geoghegan Hart op sleeptouw nam en Hindley meekreeg. Opnieuw was het de vraag of de 24-jarige Australiër bij zijn kopman moest blijven of voor eigen succes moest gaan, in de wetenschap dat hij afstand zou moeten nemen van Geoghegan Hart.

Dat lukte niet, terwijl Kelderman uiteindelijk ruim anderhalve minuut verspeelde, waarmee Sunweb ditmaal de dubbele verliezer was. Er moet iets geks gebeuren wil de Brit zondag niet als winnaar van de Giro worden gehuldigd.