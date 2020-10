Kwalificatie Formule 1 uitgesteld vanwege afgebroken putdeksel

De kwalificatie van de Grote Prijs van Portugal is uitgesteld. Max Verstappen en zijn concurrenten bepalen vanaf 15.30 uur Nederlandse tijd wie er zondag van pole start.

In de derde vrije training brak er een putdeksel op het circuit van Portimão af. Monteurs slaagden er niet in om die schade op tijd te repareren. Verstappen reed de derde tijd in de vrije training. Alleen Vallteri Bottas en Lewis Hamilton van Mercedes waren sneller. De Limburger van Red Bull had vrijdag tijdens de eerste twee vrije trainingen respectievelijk de derde en de tweede tijd laten noteren

De Grote Prijs van Portugal is de twaalfde race van dit jaar in de Formule 1. Hamilton is de leider in het kampioenschap na zeven overwinningen in de voorgaande elf races. De Brit heeft heeft 229 punten. Bottas staat tweede (161 punten), gevolgd door Verstappen 147 punten.