Opnieuw zege veldrijdster Alvarado in Superprestige

Veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado heeft zaterdag de veldrit van Ruddervoorde gewonnen. Het was de tweede wedstrijd uit de Superprestige. De wereldkampioene van Alpecin-Fenix had de eerste manche, in het Nederlandse Gieten, ook al gewonnen.

Net als in Gieten was het podium volledig Nederlands, met ook nog dezelfde rensters: Annemarie Worst werd tweede, Lucinda Brand derde. Yara Kastelijn en Manon Bakker completeerden een volledige Nederlandse top 5. De Belgische wegrenster Lotte Kopecky debuteerde in het veld bij de profs maar speelde zoals verwacht geen rol van betekenis.

Denise Betsema kende een mislukte start door een val, maar finishte nog als zevende.