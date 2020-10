Teleurgestelde Kelderman richt zich op podiumplek

Wilco Kelderman legde zich er na de 20e etappe in de Ronde van Italië bij neer dat hij geen kans meer maakt op de eindwinst van de Giro. De kopman van Sunweb verloor in de laatste bergrit de leiderstrui aan zijn ploeggenoot Jai Hindley, die in tijd gelijk kwam te staan met zijn concurrent Tao Geoghegan Hart van Ineos Grenadiers. Zondag volgt nog een individuele tijdrit van 15 kilometer naar Milaan.

“Ik ben teleurgesteld dat ik niet kon afmaken, maar heb verloren van twee renners die beter waren”, zei Kelderman die zijn concurrenten op de voorlaatste klim moest laten gaan. “Het was echter een beetje verwacht. Jai was goed genoeg om te volgen bij de aanval van Ineos en ik niet. Het was hetzelfde als in de etappe van donderdag op de Stelvio. De twee beste klimmers reden vooraan.”

Kelderman staat in het klassement derde op 1.32 minuut van de twee renners en zegt er alles aan te gaan doen om die podiumplaats vast te houden. “Uiteindelijk kan ik tevreden zijn met een podiumplek. Ik ga volle bak in de tijdrit. We zullen zien wat dat oplevert, maar zij zullen niet zo slecht rijden dat ik anderhalve minuut op hen kan winnen.”

Hij denkt dat zijn ploeggenoot Hindley een goede kans maakt om de Ronde van Italië te winnen. “Hij is een professional en weet wat hij moet doen reageerde hij op de vraag of hij nog advies had voor de Australiër. “Ik denk dat hij dat kan. Hopelijk kan hij het afmaken.”

De 29-jarige Nederlander liet aan de NOS doorschemeren dat hij zich niet altijd voldoende gesteund voelde door de ploeg, maar verdedigde ook de strategie van Sunweb. “Ik denk dat ze qua tactiek de juiste beslissingen hebben genomen”, zei Kelderman. “Het is goed zo.”