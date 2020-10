Tennisser Zverev boekt zevende opeenvolgende zege in Keulen

Tennisser Alexander Zverev heeft zich net als vorige week verzekerd van een finaleplaats op een indoortoernooi in Keulen. De als eerste geplaatste Duitser versloeg de Italiaan Jannik Sinner met 7-6 (3) 6-3.

Zverev (23) is al zeven wedstrijden op een rij ongeslagen in eigen land. Vorig weekend versloeg de nummer 7 van de wereld Felix Auger-Aliassime in de finale. De Canadees is mogelijk opnieuw zijn tegenstander in de eindstrijd. Hij treft in de andere halve finale de Argentijn Diego Schwartzman.

De twee toernooien in Keulen werden later in een later stadium aan de uitgedunde ATP-kalender toegevoegd. Beide toernooien worden op hetzelfde complex gespeeld.

In Antwerpen gaat de finale zondag tussen Alex De Minaur uit Australiƫ en Ugo Humbert uit Frankrijk. De als achtste geplaatste De Minaur knokte zich in drie lange sets langs de Bulgaar Grigor Dimitrov, de nummer vier van de plaatsingslijst. Het werd in twee uur en 48 minuten 7-6 (4) 6-7 (3) 6-4.

Eerder op de dag was Humbert met 4-6 7-6 (7) 6-4 de Brit Dan Evans de baas. Humbert overleefde maar liefst vier wedstrijdpunten. De wedstrijd duurde drie uur en twaalf minuten.

Vorig jaar werd het toernooi in Antwerpen gewonnen door Andy Murray.