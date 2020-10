Tennisster Azarenka eenvoudig naar eindstrijd in Ostrava

Victoria Azarenka heeft zich met overtuiging geplaatst voor de eindstrijd van het WTA-toernooi van Ostrava. De als vierde geplaatste Wit-Russin liet de Griekse Maria Sakkari met 6-1 6-3 kansloos.

De 31-jarige Azarenka, de nummer 14 van de wereld, kan haar tweede titel van het jaar veroveren. Eind augustus won ze het WTA-toernooi van Cincinnati, dat eenmalig in New York werd gespeeld. Op de US Open reikte ze tot de finale.

In de finale neemt Azarenka het zondag mogelijk op tegen landgenote Aryna Sabalenka, die de Amerikaanse Jennifer Brady treft. Sabalenka baarde vrijdag opzien door tegen Sara Sorribes Tormo uit Spanje terug te komen na een 6-0 4-0-achterstand. Ze verloor in het restant zelfs geen game meer.

Het WTA-toernooi van Ostrava is het laatste grote toernooi op de WTA-kalender. Kiki Bertens besloot af te zien van deelname.