Tennisster Schuurs loopt finale dubbelspel Ostrava mis

Het is tennisster Demi Schuurs (27) niet gelukt de dubbelspelfinale te bereiken op het WTA-toernooi van Ostrava. Samen met de Belgische Kirsten Flipkens verloor de Limburgse met 6-3 7-5 van Elise Mertens uit België en Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland.

Mertens en Sabalenka zijn als eerste geplaatst in Tsjechië. Ze zijn de nummers 5 en 6 van de wereld in het dubbelspel. Schuurs is de mondiale nummer 12.

Zondag staat Sabalenka ook in de eindstrijd van het enkelspel. Daarin neemt ze het op tegen haar landgenote Victoria Azarenka.