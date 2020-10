Verstappen start van derde positie aan Grote Prijs van Portugal

Max Verstappen begint zondag vanaf de derde startpositie aan de Grote Prijs van Portugal in de Formule 1. De kopman van Red Bull was in de kwalificatie alleen langzamer dan Lewis Hamilton en Vallteri Bottas, de coureurs van Mercedes.

Wereldkampioen Hamilton start voor de 97e keer van pole. Hij was net iets sneller dan zijn ploeggenoot Bottas, die de snelste was tijdens de drie vrije trainingen op het circuit van Portimão.

Verstappen hoefde maar 0,252 toe te geven op Hamilton. “Ik hoop dat ik in de race ook zo dichtbij kan blijven”, zei de Limburger die nog wel vindt dat hij onvoldoende grip heeft. “De afstelling van voor- en achterband kan nog beter”, zei hij. “Maar ik mag niet ontevreden zijn over deze kwalificatie.”

De Grote Prijs van Portugal is de twaalfde race van dit jaar in de Formule 1. Hamilton is de leider in het kampioenschap na zeven overwinningen in de voorgaande elf races. De Brit heeft heeft 229 punten. Bottas staat tweede (161 punten), gevolgd door Verstappen met 147 punten.