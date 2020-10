Wielrenner Wallays naar Cofidis

De Belgische wielrenner Jelle Wallays zet zijn loopbaan voort bij de Franse ploeg Cofidis. De 31-jarige Wallays komt over van Lotto-Soudal en tekent een contract voor een jaar.

Wallays is onder meer tweevoudig winnaar van Parijs-Tours (2019 en 2014). Ook Dwars door Vlaanderen (2015) en een etappe in de Vuelta (2018) staan op zijn erelijst. In totaal behaalde hij tot dusverre acht profzeges. De West-Vlaming reed sinds 2016 voor Lotto-Soudal. Daarvoor droeg hij het shirt van Topsport Vlaanderen. “Dit is een mooie kans in deze moeilijke tijden waarin veel renners geen contract hebben. Ik zal er alles aan doen om de kansen te grijpen die de ploeg mij geeft”, liet Wallays weten.